İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 11 Haziran'da IŞİD'e dönük 13 ilçede 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
DHA'da yer alan habere göre, operasyonda, yabancı uyruklu 14 kişi gözaltına alındı.
Şahısların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
İstanbul'da IŞİD operasyonu: 14 gözaltı
İstanbul'da IŞİD'e yönelik operasyonda yabancı uyruklu 14 kişi gözaltına alındı.
Haber Merkezi
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 11 Haziran'da IŞİD'e dönük 13 ilçede 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
DHA'da yer alan habere göre, operasyonda, yabancı uyruklu 14 kişi gözaltına alındı.
Şahısların emniyetteki işlemleri sürüyor.