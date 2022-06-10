İstanbul’da IŞİD operasyonu: 13 gözaltı

Operasyon İstanbul (TEM) Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Polis ekipleri, IŞİD ile bağlantılı bazı şüphelileri belirleyince harekete geçti. Çatışma bölgelerine gitme hazırlığı yaptıkları belirtilen şüpheliler takibe alındı. Adresleri tespit edilen 13 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

TEM operasyon timi ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de yer aldığı operasyonda 9 ilçede 11 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyon kapsamında 13 şüpheli gözaltına alındı. (İHA)

