İstanbul'da HDP'den hava saldırılarına karşı protestolar

İstanbul’un Esenler, Beşiktaş, Bahçelievler, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Avcılar ve Kartal ilçelerinde Kuzey ve Doğu Suriye'ye dönük hava saldırıları yürüyüşlerle protesto edildi. HDP'nin çağrısıyla düzenlenen protestolar engellerle karşılaşırken çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Beşiktaş'ta iskele meydanında 10 kişinin gözaltına alındığı açıklanırken Bahçelievler'de ise HDP Bahçelievler ilçesi binası önünde düzenlenen eyleme polis saldırarak 40'ın üzerinde kişiyi gözaltına aldı.

Esenler'de polis, kitlenin önünü HDP Esenler İlçe Örgütünün önünde kesti, “eylem ve etkinlik” yasağı olduğunu ileri sürerek, engelledi. Kitle daha sonra dağıldı.

HDP Esenyurt İlçe Örgütü önünde bir araya gelenlere de polis saldırırken 14 kişi gözaltına alındı.

Gaziosmanpaşa'da da polis açıklamaya izin vermeyerek 4 kişiyi gözaltına aldı.

Avcılar ve Kartal'daki eylemler ise polisin müdahalesi olmadan gerçekleşti.

İstanbul genelinde 73 kişi gözaltına alındı.