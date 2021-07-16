İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 25 zam

İstanbul'da artan un ve enerji maliyetleri gerekçe gösterilerek Halk Ekmek'e yüzde 25 zam yapıldığı duyuruldu. En son 2020 Eylül'de yüzde 33 zamlanan ve 1 TL'ye çıkan Halk Ekmek'te normal ekmek 1,25 TL'den satılacak.

Haberglobal'den Gamze Bal'a konuşan İBB Halk Ekmek AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama, "Artan un ve enerji maliyetleri karşısında bu zam kaçınılmazdı" dedi.

Sadece un fiyatlarındaki yıllık artışın yüzde 50'yi bulduğunu aktaran Nama şunları söyledi:

“Bu yıl kuraklıktan dolayı buğday rekoltesinde ciddi bir düşüş var. Kurdaki artışlarla birlikte ithalat maliyeti de yükselecek. Elektrik ve doğalgazdaki artışlar, işçilik maliyetleri ve ağır vergi yükleri zorlayınca fiyatlarda düzenleme yapmak zorunda kaldık.”

Öte yandan, İstanbul Ticaret Odası (İTO) 12 No’lu Ekmek Un ve Unlu Mamuller Meslek Komitesi Başkanı Hasan Demir, Ağustos ayının ikinci perşembesi toplanacak İTO Meclis Komisyonu'na İstanbul'da şu an 220 gramı 2 TL'den satılan ekmeğin 2,5 TL olmasını teklif edeceklerini söyledi. Demir, bunun gerekçesini "un fiyatlarındaki durdurulamayan artışlar" olarak gösterdi.

Demir, "2020 Ocak'ta 103 liraya aldığımız un 20-21 ayda 176 TL'ye çıktı. 1983'ten bu yana bu işi yapıyorum, hiç bu kadar keskin bir artış görmemiştim" dedi.