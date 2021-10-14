Avcılar’da bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı.
Çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. (İHA)
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
İstanbul'da geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı
Avcılar’da bulunan bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı.
Haber Merkezi
Avcılar’da bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı.
Çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. (İHA)