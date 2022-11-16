İstanbul'da fırtına ve yağış uyarısı

Meteorolojik verilere göre, İstanbul ve ülkenin batı bölgeleri, Orta Akdeniz üzerinde gelecek alçak basınç sisteminin etkisine girmeye hazırlanıyor. Bu nedenle halen güneyli yönlerden hafif esen rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetlenerek aralıklarla fırtına şeklinde etkili olacağı, beraberinde aralıklı sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.

Saatte 40-65 km hızla esmesi beklenen fırtınanın, kısa süreli hamleler ile 70-75 km’lik kuvvetli fırtınaya dönüşebileceği belirtiliyor.

İBB açıklamasında, İstanbullular da kuvvetli rüzgar nedeniyle deniz ve hava trafiğinde yaşanabilecek aksamalar ile çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı uyarıldı.

Bu arada, fırtınalı ve yağışlı havanın gelecek hafta salı gününe kadar sürmesi, bu sürede sıcaklıkların 15-18 derece aralığında seyretmesi bekleniyor. İstanbul’da hava sıcaklıklarının 21 Kasım’a kadar mevsim normalleri civarında, 21-30 Kasım tarihleri arasında mevsim normalleri ile 1 ila 3 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.