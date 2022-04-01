İstanbul'da fırtına uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde hafta başından beri etkili olan lodosun akşam saatlerinden itibaren kuvvetini arttırarak fırtınaya dönüşmesinin beklendiğini bildirdi. Pazar akşam saatlerine kadar fırtına 40-60 km/saatlik fırtınanın, kısa süreli hamleler ile 50-80 km/saatlik kuvvetli fırtına şiddetinde esmesi bekleniyor.

AKOM'dan yapılan açıklamada, şiddetli rüzgâr nedeniyle yaşanabilecek olumsuz hava şartlarında ekiplerini hazırda tutarken, hava, deniz ve kara ulaşımında aksamalar yaşanabileceği belirtildi. İstanbulluların da çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, baca gazı zehirlenmesi gibi tehlikelere karşı tedbirli olunması istendi.