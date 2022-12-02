İstanbul'da evlerini kaçak göçmenlere kiralayanlara operasyon: 12 gözaltı

İstanbul’da, kaçak göçmenlerin yaşadığı şok evlerine ve evlerini kaçak göçmenlere kiraya verenlere yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda yakalanan 196 kaçak göçmen ise geri gönderme merkezlerine teslim edildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden bugün yapılan açıklamaya göre; Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, konut ve iş yerlerini ülkeye kaçak yollarla gelen yabancı uyruklu kişilere kiralayan ev sahiplerine operasyon düzenledi. Bağcılar, Bahçelievler, Esenyurt ve Sultangazi ilçelerinde kaçak göçmenlerin barındığı “şok evi” diye tabir edilen 22 farklı adrese önceki gün ve dün baskın yapıldı. Baskınlarda 196 kaçak göçmen yakalanarak geri gönderme merkezlerine teslim edildi.

Yapılan detaylı incelemelerde, söz konusu adreslerin fazla insan barındırılması için bölmelere ayrıldığı ve adreslere koğuş şeklinde ranza sistemleri kurulduğu tespit edildi. Kaçak göçmenlerin, adres sahiplerine kişi başı ortalama 60 ila 80 avro kira ödediği, adres sahiplerinin tek adresten ortalama 25 bin lira kira geliri elde ettiği saptandı.

Kaçak göçmen başına 2 bin 574 lira ceza

Adres sahibi 11 kişi ve kaçak göçmenlerin "şok evi" olarak adlandırılan söz konusu adreslere yerleştirilmesine aracılık eden Suriye uyruklu bir kişi gözaltına alındı. Düzensiz kaçak göçmenleri adreslerinde barındırarak haksız kazanç elde eden 11 adres sahibine, kişi başına 2 bin 574 lira olmak üzere toplamda 504 bin 504 lira idari para cezası kesildi. 11 ev sahibi ile kaçak göçmenlerin söz konusu şok evlerine yerleştirilmesine aracılık eden yabancı uyruklu şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden 9’u adli makamlarca serbest bırakılırken biri yabancı uyruklu aracı olmak üzere 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. (ANKA)