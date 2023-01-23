İstanbul'da Ermeni kilisesindeki yangın kontrol altında: 2 kişi hastaneye kaldırıldı

İstanbul'da Beyoğlu Müeyyetzade Mahallesi'nde bulunan Surp Pırgiç Ermeni Katolik Kilisesi'nin lojman kısmında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kontrol altına alındı. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "Çıkan yangında 4 kişi tahliye edilmiş, dumandan etkilenen 2 kişi tedbir amacıyla hastaneye sevk edilmiştir" denildi.

AA'nın aktardığına göre Surp Pırgiç Ermeni Katolik Kilisesi'nde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın başladı. Yangına çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye sevk edildi.

İstanbul İtfaiyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Beyoğlu Kemeraltı Caddesi'ndeki Surp Pırgiç Ermeni Katolik Kilisesi yanmakta. Ekiplerimiz olaya müdahale ediyor" denildi, müdahale anlarına ilişkin fotoğraflar paylaşıldı.

Beyoğlu Kemeraltı Caddesi'ndeki Surp Pırgiç Ermeni Katolik Kilisesi yanmakta. Ekiplerimiz olaya müdahale ediyor. pic.twitter.com/j1hKWkvlhT — İstanbul İtfaiyesi (@ibbitfaiye) January 23, 2023

Öte yandan DHA, "Beyoğlu'nda metruk binada yangın çıktığı" haberini geçerken içeride mahsur kalanlar olduğunun iddia edildiği bilgisini verdi.

Yangın kontrol altına alındı, valilik açıklama yaptı

Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

İstanbul Valiliği’nin yangınla ilgili yazılı açıklamasında şunlar kaydedildi:

'Tahkikat başlatıldı'

“Bugün saat 21:45 sıralarında Beyoğlu Müeyyetzade Mahallesi’nde bulunan Surp Pırgiç Ermeni Katolik Kilisesi’nin lojman kısmında yangın ihbarı alınmıştır. Yangın mahalline ivedilikle güvenlik, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilerek yangın kontrol altına alınmıştır. Çıkan yangında 4 kişi tahliye edilmiş, dumandan etkilenen 2 kişi tedbir amacıyla hastaneye sevk edilmiştir. Görevli ekiplerimizin yangın mahallindeki çalışmaları devam etmektedir. Kilise cemaati ve mahalle sakinlerine geçmiş olsun dileğimizi sunuyoruz. Konuyla ilgili tahkikat başlatılmıştır.”

Öte yandan, Metro İstanbul'da T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferlerin yangın nedeniyle Kabataş-Tophane ve Karaköy-Bağcılar istasyonları arasında yapıldığı duyuruldu.