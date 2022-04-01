İstanbul'da enflasyon yüzde 63'ü geçti!

2022 Mart ayında İstanbul’da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 6,29, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 7,65 oranında arttı. İstanbul'da yıllık enflasyon oranı ise yüzde 63,25 oldu.