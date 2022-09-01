İstanbul'da enflasyon yüzde 100'e dayandı. İstanbul Ticaret Odası (İTO) aylık enflasyon 2.29 yıllık 99,91 olarak açıkladı.
İstanbul'da enflasyon rekor kırdı
İstanbul Ticaret odası İstanbul'un enflasyon oranını açıkladı.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış Haberler
Dış Haberler
Dış Haberler
Haber Merkezi
İstanbul'da enflasyon rekor kırdı
İstanbul Ticaret odası İstanbul'un enflasyon oranını açıkladı.
Haber Merkezi
İstanbul'da enflasyon yüzde 100'e dayandı. İstanbul Ticaret Odası (İTO) aylık enflasyon 2.29 yıllık 99,91 olarak açıkladı.