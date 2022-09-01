İstanbul'da enflasyon rekor kırdı

İstanbul Ticaret odası İstanbul'un enflasyon oranını açıkladı.

Haber Merkezi

 İstanbul'da enflasyon yüzde 100'e dayandı. İstanbul Ticaret Odası (İTO) aylık enflasyon 2.29 yıllık 99,91 olarak açıkladı.