İstanbul'da ekmeğe zam geliyor

Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, İstanbul'da aralık ayı gelmeden 5 liraya satılan ekmeğin 7,5 liraya çıkabileceğini belirtti.

Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Başkanı Kolivar, "Ay başını bulmaz, ekmek İstanbul'da 7,5 liranın altında olmaz. Eğer bize, bu elektrik ve doğal gazı vermezseler ekmeği 7,5 lira yapacağız. Ruhsatlı fırınlara elektriği ev tipi fiyatına verirseler bizim maliyetimiz düşer, fırıncı da bir nefes alır, zam yapılmaz. İstanbul'daki fırınların yüzde 80'i batak durumda şu an. Günlük un alıyorlar. Her bir fırının faturası korkunç arttı, 40-50 bin lira gelmeye başladı" diye konuştu.