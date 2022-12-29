İstanbul'da doğalgaza yüzde 12 indirim

2023 yılına girişle birlikte İstanbul'da doğalgaz fiyatlarına yüzde 12 indirim yapılacak.

NTV'nin sektör kaynaklarına dayandırdığı haberine göre; indirim 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak. Bu indirimle doğalgaz faturasını bin lira ödeyen bir vatandaş, yapılacak indirimle 879 lira ödeme yapacak.

EPDK'nın bu indirimi sonrasında nihai doğalgaz fiyatlarında ise yüzde 12,13 düzeyinde bir indirim olacak.

En son yüzde 20 zam gelmişti

Konutlarda kullanılan doğalgaza en son eylül ayında yüzde 20,4 oranında zam yapılmıştı. Ekim, kasım ve aralık aylarında tarife sabit kalmıştı.

İndirimin kaynağı

NTV'ye göre indirim, İGDAŞ'in sistem kullanım bedellerinde yaptığı indirimden kaynaklandı.

Doğalgaz parakende satış fiyatı, sistem kullanım bedeli ve birim gaz alım fiyatı bileşenleri ile oluşuyor.

Birim gaz alım fiyatı, toptan satış şirketlerinin dağıtım şirketlerine uyguladığı toptan satış fiyatından oluşuyor.

Yasa gereği toptan satış fiyatları, taraflar arasında serbest bir şekilde belirleniyor. Bu fiyata EPDK veya başka bir kurum müdahale edemiyor.

Dağıtım bedeli olarak da bilinen sistem kullanım bedeli, şehir içi doğalgaz dağıtım faaliyeti yürüten dağıtım şirketlerinin şebeke yatırım ve işletmesi kapsamında sundukları dağıtım hizmeti karşılığında aldıkları bedel.

Bu bedel EPDK tarafından belirleniyor. Bu çerçevede 2022-2026 uygulama dönemi için EPDK tarafından belirlenen 71 ildeki 64 dağıtım şirketi için bedeller Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bu kapsamda İGDAŞ'ın sistem kullanım bedellerinde bir indirime gidildi.