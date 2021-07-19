İstanbul'da çocuğuna işkence eden baba gözaltına alındı

İstanbul Küçükçekmece'de Atatürk Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde 5 katlı bir binanın üçüncü katındaki dairede bir adamın çocuğunu tavana asarak işkence ettiğini gören mahalle sakinleri polis ekiplerine haber verdi.

DHA'nın haberine göre, olayın yaşandığı sokakta oturan bir mahalle sakini ailenin yaşadığı dairede olup bitenleri cep telefonu ile kaydetti. Görüntülerde içeriden ağlayan çocuk seslerinin geldiği duyuluyor. Mahalle sakinlerinin bağırdığını gören ve baba T.K. olduğu iddia edilen bir kişinin ise balkon kapısının hızla kapattığı görülüyor.

Sosyal medyada da paylaşılan ve tepki çeken görüntülerin ardından Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri T.K. isimli babayı gözaltına aldı.

Ailenin 2 çocuğu ve anne ise koruma altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.