İstanbul'da iş cinayeti: Kolu makineye sıkışan işçi yaşamını yitirdi

Dün akşam saatlerinde İstanbul'un Esenyurt ilçesinde meydana gelen olayda, tekstil atölyesinde çalışan ve kimliği henüz öğrenilemeyen yabancı uyruklu erkek bir işçi, iş yerindeki kumaş sıkıştırma makinesine kolunu kaptırdı.

Olay sonucu kolu kopan ve kan kaybeden işçiye ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, işçinin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Yaşamını yitiren işçinin cenazesi Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Polis, iş yerinde olaya ilişkin inceleme yaptı. Öte yandan Esenyurt Belediyesi’ne bağlı ekipler savcılığın kararıyla olayın yaşandığı iş yerini mühürledi.