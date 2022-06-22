İstanbul'da çekilen araçlar için otopark ve çekici ücretlerine yüzde 43 zam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) bugün yapılan Haziran ayı toplantısında, yediemin otoparklarına çekilen araçların günlük otopark ve çekici ücretlerine tekrardan zam yapılması kararlaştırıldı. UKOME, 28 Ocak'ta da otopark ücretlerine yüzde 33 ile yüzde 67 arasında zam yapmıştı.

Toplantıda, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün artan otopark kira giderleri, fatura, personel ve özellikle yakıt giderleri nedeniyle yüzde 28 ile yüzde 42,9 arasında ek zam talebinde bulunduğu aktarıldı. İBB UKOME, Emniyet Müdürlüğü'nün talebini oybirliğiyle kabul etti.

Yeni zamların ardından, park yasağı halinde 175 lira olan çekme ücreti 250 liraya, özel taşıma halinde 5 km'ye kadar çekme ücreti 190 liradan 250 liraya, 9,50 liralık 1 km ücreti de 12 liraya çıkarıldı.

Yediemin otoparklarında motorlu bisiklet günlük ücreti 5 liradan 6,50 liraya, motosikletler için 10 lira olan ücret 13 liraya, otomobiller için 23 lira olan ücret 30 liraya, kamyonet, minibüs, arazi taşıtı için 25 lira olan ücret 32 liraya, kamyon, otobüs, TIR, iş makinesi için 40 lira olan ücret 52 liraya, iş makineleri, römorklar için 60 lira olan ücret 78 liraya çıkarıldı.