İstanbul’da cadde ortasında çatışma: İki yaralı

İstanbul Okmeydanı’nda caddede yürüyen iki kişiyle daha önce husumetli olduğu kişi arasında tartışma başladı. Kavgaya dönüşen tartışmada iki kişi husumetli oldukları kişiye tekme ve tokat saldırdı. Bir süre sonra gelen motosikletli kişi de, arkadaşının darp edildiğini görünce silahını çıkararak ateş etti.

DHA'nın haberine göre, cadde üzerinde başlayan silahlı çatışmada ateş eden kişiler ara sokaklara doğru koşarak kaçtı. O anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin olay yeri incelesi sırasında E.Ç. yanına gelen bir kişinin kendisine poşet içerisinde silah bıraktığını söyledi.

Şüphelinin evinde yapılan aramada olayda kullanılan silah ele geçirildi. Polisin mahalledeki çalışmaları sonucunda, silahlı çatışmadakilerden birinin E.E. olduğunu tespit edildi. E.E Okmeydanı’nda bir sokak üzerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Yaralı iki şüpheli de yakalandı

Şüphelinin ifadelerinden yola çıkan polis, çatışmaya karışanlardan Esat E. ve M.A.Y.’nin yaralandıklarını ve bir evde saklandıkları bilgisine ulaştı.

Eve yapılan operasyonda yaralı iki şüpheli de yakalanarak Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Olaya karışan bir şüpheliyi yakalama çalışmalarıysa sürüyor.