İstanbul'da bu pazar 14 mahallede seçim var

Türkiye genelinde çeşitli nedenlerle boş bulunan mahalle, köy muhtarlıkları ve ihtiyar heyetleri ile köy statüsünden belde statüsü kazanan Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesinde belediye başkanlığı ve meclis üyeliği için 6 Haziran Pazar günü sandık başına gidilecek.

6 Haziran'daki ara seçimler İstanbul'da 14 mahallede gerçekleştirilecek.

İstanbul'da bu pazar muhtarlık seçimleri için sandığa gidilecek mahalleler şunlar:

Bayrampaşa Vatan Mahallesi, Kağıthane Telsizler Mahallesi, Eyüpsultan Silahtarağa Mahallesi, Beşiktaş Cihannüma Mahallesi, Maltepe Büyükbakkalköy Mahallesi, Güngören Sanayi Mahallesi, Şişli Mecidiyeköy ve Feriköy Mahalleleri, Çatalca Ormanlı ile Kaleiçi Mahalleleri, Beyoğlu Asmalı Mescit, Kalyoncu Kulluğu, Katipmustafa Çelebi Mahalleleri ve Beykoz Anadolu Kavağı Mahallesi.

Cihannüma'da dayanışmanın adayı Veli Uğur

Beşiktaş Cihannüma Mahallesi’nde, Cihannüma Dayanışması’nın muhtar adayı Veli Uğur. Uğur için hazırlanan tanıtım videosunda verilen demeçlerde dayanışma vurgusu öne çıkıyor.

Kendisiyle yapılan söyleşide seçime girme amacını Veli Uğur şu sözlerle ifade ediyor: "Dayanışma büyütür diyorlar. Biz de Cihannüma Dayanışması olarak birlikte çalışma olanaklarımızı güçlendirip daha örgütlü bir mahalle yaratmak, çabuk çözümler üretmek için örgütlenmek gerektiğini düşünüyoruz."

Seçimle ilgili görüşü alınan Cihannüma sakinleri Veli Uğur’un dayanışma kavramını öne çıkarmasını, sokak sokak dolaşıp mahallelinin sorunlarıyla ilgilenmesini ve kütüphane oluşturma fikrini benimsediklerini dile getiriyorlar.