İstanbul'da boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından vurulan kadın yaşamını yitirdi

Esenler'de eşi tarafından silahla vurulan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Turgut Reis Mahallesi 514 Sokak'ta boşanma aşamasında olduğu eşi C.S. ile tartışan kimliği öğrenilemeyen saldırgan, sokak ortasında eşini silahla vurdu. İhbar üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekiplerinin şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor. (AA)