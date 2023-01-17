İstanbul'da bir tarikat yurdunda 14 yaşındaki çocuğa istismar

İşrak Vakfı adlı tarikat vakfının müdürünün 14 yaşındaki bir çocuğu cinsel istismara maruz bıraktığı gerekçesiyle tutuklandığı ortaya çıktı. Çocuğu, yaşananları anlatmaması için tehdit ettiği belirtilen müdürün 13 buçuk yıldan 30 yıla kadar hapsi isteniyor.

tv100’ün haberine göre, İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bulunan tarikat vakfı yurdunun 44 yaşındaki müdürü, yatılı katılan 14 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı.

16 Eylül 2022 tarihinde gerçekleşen ve kamera kayıtlarına yansıyan olaya göre, çocuğu koridorda gören vakıf müdürü, çocuğu kardeşinin Kuran kursundaki durumunu konuşma bahanesiyle odasına çağırdı. Çocuğun odaya girmesinin ardından vakıf müdürü kapıyı kilitledi. Kayıtlara göre, dokuz dakika boyunca kapı kilitli kaldı.

İstismar olayıyla ilgili hazırlanan iddianameye göre vakıf müdürü çocuğu, “Böyle bir şey anlatılır mı? Sen bunları niye anlatıyorsun bunlar ayıp olaylar değil mi” diyerek tehdit etti ve olayın üzerini örtmeye çalıştı. Savcılığa şikayete bulunan aile ifadesini geri çekerken baba, oğlunun istismar edilmediği yönünde beyanda bulundu.

Vakıf ise olayla ilgili "kapıların bozuk olduğu" iddiasıyla kendilerini savunmaya kalkıştı.

İddianamede, 'dosya kapsamındaki suçun niteliği, mağdurun koruma ihtiyacının bulunması, yaşı gereği yönlendirilmesinin kolay olması, şüphelinin üzerine atılı suçu işlediği hususunda kamu davası açmaya yeterli delil elde edildiği' belirtildi.

Tutuklanan vakıf müdürü hakkında “Kişiyi hürriyetten yoksun kılma” ve “Çocuğun nitelikli cinsel istismarı” suçlamasıyla 13 buçuk yıldan 30 yıla kadar hapis cezası istendi.

Öte yandan, istismara maruz bırakılan çocuk ailesinin yanına verilirken, devlet korumasına alınmadı.