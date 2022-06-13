İstanbul'da bir kiracı, kira ücreti konusunda tartışma yaşadığı ev sahibini öldürdü

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde edinilen bilgiye göre, kiracı Hamza C. ile 55 yaşındaki ev sahibi Şenel Tombul arasında bir süredir kira ücreti nedeniyle tartışma yaşanıyordu. Saat 19.30 sıralarında Kağıthane ilçesindeki Harmantepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, kira konusunda anlaşamayan ikilinin arasında süren tartışma, kiracının evden çıkmayacağını söylemesi üzerine akşam saatlerinde kavgaya dönüştü. İddiaya göre, tarafların birbirlerine küfür ve hakaret etmesi sonucu Hamza C., ev sahibi Tombul'u silahla göğsünden 2 kez vurdu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Şenel Tombul'u yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Seyrantepe Şişli Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Ameliyata alınan Tombul, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Katil zanlısı Hamza C. ise olay yerinde kullandığı silahla birlikte sokakta yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan Hamza C. ifadesi alınmak ve adli işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. Şahıs ilk ifadesinde, Şenel Tombul'un ev sahibi olduğunu, aralarında tartışma çıktığını ve kendisinin de Tombul'u vurduğunu söylediği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor. (İHA)