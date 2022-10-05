İstanbul'da bir inşaatta toprak kayması: Bir işçi toprak altında kaldı

Üsküdar’ın Acıbadem Mahallesi'nde, yapımı devam eden bir binanın inşaatında toprak kayması meydana geldi. Kayan toprak ve inşaat malzemelerinin altında kalan işçi yaralandı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Acıbadem Mahallesi Postacı Sokak’ta yapımı süren dört katlı binanın şantiyesinde meydana geldi.

Şantiyedeki çalışmalar sırasında bir anda toprak kayması meydana geldi. Bir işçi toprak ve inşaat malzemelerinin altında kaldı.

Yaralı olarak toprak altından çıkarılan işçi hastaneye kaldırıldı. İşçinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.