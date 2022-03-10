İstanbul’da bir erkek, eşi ve 2 çocuğunu öldürdü

Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'ndeki sitede dün saat 20.00 sıralarında meydana gelen olayda, gümrük memuru Bülent Aktaş'ın işe gitmemesi üzerine arkadaşları şüphelenip durumu polise haber verdi. İhbar üzerine sitedeki dört katlı binanın ikinci katındaki daireye giden polis ekipleri, 4 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan incelemede Bülent Aktaş'ın, eşi Kader Aktaş ile çocukları Mehmet Ali (7) ve Ömer Asil'i (2) tabancayla ateş ederek öldürüp, aynı tabancayla intihar ettiği belirlendi.

DHA'nın haberine göre avcı ve polislerin çalışmalarının ardından cenazeler otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınları teslim aldı. 4 cenazenin havayoluyla Mardin'e götürülerek defnedileceği öğrenildi.