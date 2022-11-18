İstanbul'da bir askeri alan daha imara açıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul'da bir askeri alanı daha imara açtı. Arnavutköy ilçesindeki 67 dönümlük askeri alana büyük kullanım gerektiren ticari işletmeler, pazarlama ve nakliyat ambarları inşa edilecek.

Sözcü'den Özlem Güvemli’nin haberine göre; Arnavutköy ilçesine bağlı Yeşilbayır Mahallesi sınırları içinde Hazine mülkiyetinde bulunan Milli Savunma Bakanlığı'na tahsisli 67 bin 404 metrekarelik alan için 2020 yılında “Milli Savunma Bakanlığına Tahsisli Taşınmazların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Değerlendirilmesi Suretiyle İhtiyaç Duyulan Yapı ve Tesislerin Yapımı, Bakım Onarımı ile Askeri Amaçlı Kamulaştırılmasına İlişkin Protokol” imzalandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, parseli; Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında 4 Ekim 2022 tarihinde rezerv yapı alanı ilan etti. Ardından bakanlık arazinin imar planlarını değiştirerek askıya çıkardı.

Mevcut planlarda askeri alan ve park olan 67 bin 404 metrekarelik parsel, “ticaret, park, otopark, yol” alanı olarak belirlendi. 41 bin 548 metrekarelik alana “ticaret” fonksiyonu verildi. Bu bölüme büyük kullanım gerektiren ticari işletmeler, toptan ticaret, pazarlama ve nakliyat ambarları, tehlike oluşturmayan imalathaneler, patlayıcı-yanıcı maddeler içermeyen depo ve benzeri tesisler yapılabilecek.

İSKİ görüşü doğrultusunda taşkın alanına denk gelen yaklaşık 10 bin metrekare park olarak düzenlendi. Arazinin 8 bin 323 metrekaresi otopark, 5 bin 359 metrekaresi 15 metre genişliğinde taşıt yolu olarak planlandı.