İstanbul'da berbere silahlı saldırı: Tıraş olan müşteri vuruldu

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde motosikletle sokağa giren 2 kişiden biri motordan inerek, sokaktaki berber dükkanına silahlı saldırı düzenledi.

DHA'nın haberine göre, içeriye girip 4 el ateş eden saldırgan, müşteri koltuğunda oturan Emrah Özbek’i de bacağından yaraladı. Saldırgan daha sonra beraberindeki diğer kişinin kullandığı motosiklete binerek olay yerinden kaçtı. Çok kan kaybettiğini gören bir kişi Özbek’i kendi aracıyla hastaneye götürdü.

Olayın görgü tanıklarından Hasan Kanmaz, "Biz olayı yapanları da yaralanan arkadaşı da tanımıyoruz" dedi.

Öte yandan, saldırıyı düzenleyen motosikletlilerin sokağa girdiği ve saldırganın berbere girdiği anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.