İstanbul'da astrolog evinde ölü bulundu

İstanbul Kağıthane Ortabayır Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk annesi Yakutistanlı astrolog Galina Trofimova'dan haber alamayan kardeşi, 24 Aralık Cumartesi günü evine gitti. Kardeşi, kapıyı çaldığında kimsenin açmaması üzerine çilingir yardımıyla kapıyı açtırdı. Galina Trofimova'nın yatağın üzerindeki cansız bedenini gören kardeşi, polise haber verdi.

DHA'nın haberine göre, polis, Galina Trafımova’nın boğazında morluklar olduğunu tespit etti. 2 çocuğu ve İranlı erkek arkadaşı Armin Asgari ile birlikte yaşadığı öğrenilen Trofimova'nın evindeki değerli eşyaların da çalındığı belirlendi. Trofimova'nın birlikle yaşadığı İranlı Armin Asgari'ye ulaşamayan ekipler, yakalamak için çalışma başlattı. Rusya'nın Yakustistan Özerk Cumhuriyet'inde yaşayan Trofimova'nın 8 ay önce İstanbul'a geldiği öğrenildi.