İstanbul’da ‘araya girme' şebekesine baskın

İstanbul’da, uluslararası şirketlerin elektronik posta adreslerini taklit ederek hesaplarına gelecek ödemeleri “araya girme” yöntemiyle kendi hesaplarına aktaran şebeke çökertildi.

Şebekenin, son dolandırıcılık olayında uluslararası bir şirketin 20 bin dolarını hesaplarına geçirdiği tespit edildi.

Milliyet'ten Ferit Zengin'in haberine göre uluslararası ticaret yapan bir şirketin Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı şikayet sonrası başlatılan soruşturma kapsamında, firmanın elektrik posta adresini taklit eden bir şebekenin “araya girme” metoduyla şirketin hesabına gelecek paraları kendi hesaplarına aktardığı tespit edildi.

Dolandırıcılık jargonunda “araya girme” veya “aradaki adam” olarak adlandırılan bu yöntemle şikayetçi şirketin 370 bin TL’sini kendi hesaplarına aktardığı belirlenen şebekeye yönelik operasyonda dört şüpheli gözaltına alındı. Şebeke üyelerinden Rıdvan B.’nin ifadesinden şebeke elebaşına ulaşan polis, Nijeryalı Selambi O.A.’yı da saklandığı adreste yakaladı.