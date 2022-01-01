İstanbul'da aralık ayı enflasyonu belli oldu

2021 Aralık ayında İstanbul'da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 9,65, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 11,96 oranında arttı.

2021 Aralık ayında İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) 1995 bazlı ‘Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yıllık artış yüzde 34,18, ‘Toptan Eşya Fiyatları İndeksi’nde ise yıllık artış yüzde 47,10 olarak gerçekleşti.

Sözcü'de yer alan habere göre, perakende fiyatlar incelendiğinde, Aralık 2021'de ev eşyası harcamalarında yüzde 20,11, gıda harcamalarında yüzde 14,35, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 6,29, konut harcamalarında yüzde 5,00, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 1,02, Kültür Eğitim ve Eğlence Harcamalarında yüzde 1,01, Diğer Harcamalar grubunda yüzde 0,64 ve Giyim Harcamalarında yüzde 0,61 artış görüldü.