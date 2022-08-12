İstanbul'da Amfora ve Pitos 'tarlası'

İstanbul Beykoz'da 3 ayrı depo ve bahçeye düzenlenen operasyonda, Roma, Bizans ve Helenistik dönemine ait binlerce "Pitos" ve "Amfora"ya el konuldu. Sütun başları ve hat levhaların da bulunduğu tarihi objeler 9 kişilik arkeolog ekibiyle incelenecek.

CnnTürk İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ'ın haberine göre; İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri Beykoz'da bahçe düzenlemesi yapan bir firmanın depo ve bahçelerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

10 TIR dolusu tarihi ese ele geçirildi

Yapılan operasyonda, Helenistik, Bizans ve Roma dönemine ait 10 TIR dolusu esere el konuldu.

Amfora ve Pitos tarlasını dronla görüntüledi

Polis ekipleri, on binlerce eseri dronla görüntüledi. Tarihi eserlerin seçilmesi için İstanbul Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü, Türk İslam Eserleri Müzesi Müdürlüğü ve Askeri Müzesi Müdürlüğü’nden 9 kişilik özel bir ekip oluşturuldu. Bu ekip aylarca çalışarak bu eserleri inceleyip tarihi nitelikte olanlara el koyacak.