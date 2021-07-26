İstanbul’da Afganistan uyruklu kişiler fidye için kaçırıldı, bir kişi öldürüldü

Afganistanlı 5 kişi, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak için 9 Temmuz'da İstanbul Bağcılar'da yabancı uyruklu oldukları değerlendirilen kişilerle görüşmeye gitti. Pendik'teki bir eve getirilen Afganistan uyruklu 5 kişi burada zorla rehin tutularak yanlarındaki 5 telefon, 400 avro ve 2 bin 500 lira gasp edildi. Şüpheliler, Afganistan uyruklu kişilerin ailelerinden fidye istedi.

Kaçırılan Raşid Muhammed'in yurt dışında yaşayan ağabeyi Golboddin Muhammed, kardeşinin ve arkadaşlarının bırakılması için 5 bin 600 avro gönderdi. Parayı alan şüpheliler, Afganistan uyruklu 4 kişiyi Pendik'te ormanlık alana bıraktı.

Kardeşinden haber alamayan Golboddin Muhammed, İstanbul'a gelip 15 Temmuz'da durumu polise bildirdi. Şikayet üzerine şüphelilerin, Pendik'te Güllü Bağlar Mahallesi Ova Çıkmazı Sokak'ta kullandığı evi bir süre uzaktan takibe alan polis, eve kimsenin uğramaması üzerine adreste arama yaptı. Gecekondunun bahçesinde Raşid Muhammed'in cesedi açılan alanda, betona gömülü bulundu.

Polis, "kasten öldürme", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "gasp" suçunu işleyen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.