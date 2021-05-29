İstanbul'da 9 ilçede 13 saatlik su kesintisi yaşanacak

İSKİ, 9 ilçede 13 saatlik su kesintisi yaşanacağını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesisleri'nde yeni inşa edilen depoların devreye alınması maksadıyla; 1 Haziran 2021 Salı günü 09.00 ile 22.00 saatleri arasında 13 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir" denildi.



Su alamayacak yerler şu şekilde belirtildi: