İstanbul’da 4 kişilik bir ailenin yaşam maliyeti 15 bin 360 lirayı buldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ajansı, İstanbul’da 4 kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyetinin 15 bin 360 TL olarak ölçtü.

Yaşam maliyeti geçen yılın şubat ayına göre ortalama 6 bin 120 TL artış gösterdi.

İBB'ye bağlı İstanbul Planlama Ajansı, 3 aylık periyotlar halinde yaptığı İstanbul'daki yaşam maliyetine ilişkin araştırmanın aralık-ocak-şubat sonuçlarını açıkladı.

Yapılan araştırmada, İstanbul'da seçilen bin 600 hanenin temel harcamaları ve bu harcamaları oluşturan maddelere ilişkin veriler toplandı.

‘Yaşam maliyeti 1 yılda 6 bin 120 lira artmış durumda...’

Buna göre, 2021 yılının şubat ayında 9 bin 240 TL olan İstanbul'da yaşan 4 kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti, bu yılın şubat ayında 6 bin 120 TL artış göstererek 15 bin 360 TL olarak ölçüldü.

Hatırlanacağı üzere, yaşam maliyeti ocak ayında 14 bin 510 TL olarak ölçülmüştü. Buna göre, bir aydaki yaşam maliyeti artışı 850 TL oldu.

Araştırmaya göre, İstanbul'da seçilen ürün bazlarında son üç ayda meydana gelen maliyet artışı şöyle:

"Domatesin fiyatı aralık ayında yüzde 16, ocak ayında yüzde 31, şubat ayında yüzde 22 arttı. Nohuttaki artış aralıkta yüzde 23, ocakta yüzde 7, şubatta yüzde 4 oldu. Patates fiyatı aralıkta yüzde 37, ocakta yüzde 7, şubatta yüzde 3 arttı. Et-kıyma fiyatı, aralık ayında yüzde 23, ocak ayında yüzde 3, şubat ayında yüzde 1 arttı.

Bulaşık temizlik ve bakım ürünleri; aralıkta yüzde 36, ocakta yüzde 9, şubatta yüzde 9 yükseldi. Ağız ve diş bakım ürünlerinde aralıkta yüzde 5, ocakta yüzde 10, şubatta yüzde 11 artış oldu. Bebek bezi aralıkta yüzde 53, ocakta yüzde 9, şubatta yüzde 3 yükseldi". (ANKA)