İstanbul'da 24 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak: İşte o ilçeler ve kesintiler...

İstanbul'da haftanın ilk gününde birçok ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacak. Avrupa yakasında 24 ilçede gerçekleşecek kesintileri Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş yayınladı.
İşte elektrik kesintilerinin yaşanacağı yerler ;
ARNAVUTKÖY
Yeşilbayır Mah., Boğazköy İstiklal Mah.
AVCILAR
Ambarlı Mah.
BAĞCILAR
Mahmutbey Mah., 15 Temmuz Mah.
BAHÇELİEVLER
Bahçelievler Mah., Gençosman Mah., Kocasinan Merkez Mah., Yenibosna Merkez Mah., Zafer Mah.
BAKIRKÖY
Zuharatbaba Mah.
BAŞAKŞEHİR
Başak Mah., Başakşehir Mah., Kayabaşı Mah., Bahçeşehir 2. Kısım Mah.
BAYRAMPAŞA
Yenidoğan Mah., Altıntepe Mah.
BEŞİKTAŞ
Abbasağa Mah., Akat Mah.
BEYLİKDÜZÜ
Yakuplu Mah., Kavaklı Mah., Marmara Mah.
BEYOĞLU
Fetihtepe Mah.
BÜYÜKÇEKMECE
Güzelce Mah.
ÇATALCA
Dağyenice Mah., İnceğiz Mah.
ESENLER
Kemer Mah., Fatih Mah., Hatun Mah.
ESENYURT
Örnek Mah., Çınar Mah.
EYÜPSULTAN
Esentepe Mah., İslambey Mah., Güzeltepe Mah., Yeşilpınar Mah., Karadolap Mah.,
FATİH
Balat Mah., Molla Gürani Mah.
GAZİOSMANPAŞA
Bağlarbaşı Mah., Karadeniz Mah., Kazım Karabekir Mah.
GÜNGÖREN
Sanayi Mah.
KAĞITHANE
Sultan Selim Mah., Seyrantepe Mah.
KÜÇÜKÇEKMECE
Mehmet Akif Mah.
SARIYER
Bahçeköy Kemer Mah., Ayazağa Mah.
SİLİVRİ
Çayırdere Mah., Kadıköy Mah., Hürriyet Mah., Fener Mah., Ortaköy Mah., Kadıköy Mah., Gazitepe Mah.
SULTANGAZİ
Esentepe Mah., Eski Habipler Mah., Gazi Mah., Habipler Mah., Alibeyköy Mah., İsmetpaşa Mah., Sultançiftliği Mah., Yayla Mah.