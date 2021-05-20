İstanbul'da 20 adrese IŞİD operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında Sarıyer, Esenyurt, Maltepe ve Başakşehir'in de bulunduğu 10 ilçede IŞİD'e yönelik operasyon yaptı.

Belirlenen 20 adrese saat 06.00 sıralarında eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

İstinye'de ev baskını

Baskın yapılan adreslerden biri ABD'nin Sarıyer'de bulunan Başkonsolosluğu'na yaklaşık 500 metre mesafede bulunan İstinye Mahallesi oldu. 4 katlı binanın 4. katına giren ekipler evde bulunan bir kişiyi gözaltına aldı.