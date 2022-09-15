İstanbul'da 17 ilçede elektrik kesintisi

İstanbul'un 17 ilçesinde 8 saate varan elektrik kesintisi uygulanacak.

Haber Merkezi

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) bugün ve yarın İstanbul'un 17 ilçesinde bakım ve onarım çalışması yapılacağını, bu nedenle farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacağını duyurdu.

Kesintilerin süresinin 8 saati bulması bekleniyor.

Elektriklerin kesileceği ilçeler şöyle:

Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kağıthane.

Yarın ise Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beşiktaş, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kağıthane’de elektrik kesintisi olacak.