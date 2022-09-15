İstanbul'da 17 ilçede elektrik kesintisi

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) bugün ve yarın İstanbul'un 17 ilçesinde bakım ve onarım çalışması yapılacağını, bu nedenle farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacağını duyurdu.

Kesintilerin süresinin 8 saati bulması bekleniyor.

Elektriklerin kesileceği ilçeler şöyle:

Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kağıthane.

Yarın ise Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beşiktaş, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kağıthane’de elektrik kesintisi olacak.