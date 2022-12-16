İstanbul’da 150 bin avro yola saçıldı: 85 bin avro kayıp

Beylikdüzü’nden Kapalıçarşı’ya dün 150 bin avro götüren motosikletli kurye Ünal Coşkun, işlem iptal edilince paralar ile dönüşe geçti.

Kurye Coşkun, saat 16.00 sıralarında Zeytinburnu sahil yoluna geldiğinde montunun içine koyduğu avro yola saçıldı.

Araçlar lastikle bağlanmış dövizlerin üzerinden geçince paralar rüzgarın da etkisiyle saçıldı.

Kurye trafiği durdurup paraları toplamaya çalıştı, sürücüler ve araçlardan inenler kuryeye yardım etti. Kurye paranın çalınmaması için o anları cep telefonuyla kaydetti.

Ancak yaklaşık 1 milyon 700 bin lira eden 85 bin Avro’nun kayıp olduğu belirtildi. Kurye suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.

Olayı anlatan Ünal Coşkun, “Montum rüzgarla açılınca paralar yola saçıldı. Trafik durunca bir çok kişi paraları topladı. Getirenler de oldu getirmeyenler de oldu. Suç duyurusunda bulundum. Paraların seri numarası belli, bütün döviz bürolarına iletildi” dedi.

Kamera kayıtlarının incelendiğini kaydeden Coşkun, “Paralar umarım bulunur. 8 bin liraya çalışıyorum, eşim hamile zor durumdayım. Kayıp para 85 bin euro. Para geri gelmezse zor durumda kalırım” dedi.