İstanbul'da 15 yaşındaki çocuk evlendirilmek istendi

İstanbul Esenler'de, 15 yaşındaki bir çocuk evlendirilmek istendi.
İhbar üzerine polis düğün salonuna baskın düzenledi. Düğün sahipleri ile polis arasında arbede yaşanırken, çocukla evlendirileceği kişi karakola götürüldü.
Olay, öğle saatlerinde Esenyurt Yeşilkent Mahallesi’nde yaşandı. 15 yaşındaki H.Ç, H.G. ile evlendirilmek istendi. İhbar üzerine Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri düğün salonuna geldi.
Kimlik kontrolü yapan ekipler, çocuğun 15 yaşında olduğu tespit etti.
Çocukla, evlendirileceği kişi ifadelerinin alınması için karakola götürüldü.