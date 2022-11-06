İstanbul'da 121 kişi gözaltına alındı

HDP, HDK ve Birleşik Mücadele Birliği (BMG) tarafından bugün Şırnak Silopi ve İstanbul'da İstiklal Caddesi’nde “Kimyasal Silahlara Karşı İnsanlık Yürüyüşü” düzenlendi. İstanbul'daki yürüyüşte polisin 121 kişiyi gözaltına aldığı açıklandı.

Silopi’deki yürüyüşe HDP milletvekilleri ve yöneticileri ile DBP Eş Genel Başkanları Saliha Aydeniz ve Keskin Bayındır da katıldı. Grubun yürüyüş için bir araya gelmesi plastik mermi ve gazla engellenirken, kitle gruplar halinde yürüyüş yaptı.

İstanbul Taksim'deki İstiklal Caddesi'nde de polis kitlenin yürüyüşüne izin vermedi. Ara sokaklarda eylem yapan topluluk daha sonra HDP İl Örgütü önüne yürüyüş düzenledi.

Temelli: Gündemde böyle bir konu varsa incelenmeye muhtaçtır'

HDP'den yapılan açıklamaya göre Van milletvekillileri Sezai Temelli ve Tayip Temel İstiklal Caddesi'nde polis ablukası altında birer konuşma yaptı. Temelli konuşmasında şunları söyledi:

"Bugün savaşa karşı çıkan herkesi tutuklayıp göz altına alan bir rejim ile karşı karşıyayız. Bugün Şebnem Korur Fincancı haksız ve hukuksuz yere cezaevindedir. Neden? Fincancı bu ülkede kimyasal silaha dair gerekirse bir soruşturma açılsın yerinde bir inceleme yapılsın çağrısında bulundu. Bunu biz de söyledik. Çünkü kimyasal silah kullanımı suçtur. Hem de insanlık suçudur. Bunun karşısında durmayan bu suça ortaktır. Bunun üzerine iktidar savunma bakanı ve bazı bakanlar adeta bir linç kampanyası başlattılar. Yargıya talimat vererek Şebnem hocayı gözaltına aldılar.

Oysa onlardan beklenen şuydu: Madem böyle bir durum var bağımsız kuruluşları bir an önce davet ederlerdi ve gerçeğin ortaya çıkması için aslında onlarca kişi gitmesi gerekirken adeta bu suçu kabullenircesine insanlara saldırmaya bu şiddeti uygulamaya devam ettiler. Bunu kabul etmiyoruz. Gündemde böyle bir konu varsa bu konu incelenmeye muhtaçtır."

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre ise pek çok noktada yapılan yürüyüşlere polis saldırdı, en az 80 kişi ters kelepçe ile gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar Vatan Caddesi’nde bulunan Emniyet İl Müdürlüğü’ne götürüldü.

İstanbul Valiliği: 121 kişi gözaltına alındı

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada ise gözaltı sayısı 121 olarak açıklandı.

Valilikten yapılan açıklamada "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından PKK/KCK Terör Örgütü mensuplarına yönelik operasyonlara karşı (HDP) tarafından, Beyoğlu ilçemizde 'izinsiz toplanma ve yürüyüş' çağrıları üzerine Beyoğlu Kaymakamlığı’nca 'kanuna aykırı toplanma ve yürüyüşün yasaklanmasına' karar verilmiştir. Kaymakamlıkça alınan karara riayet etmeyen; İstiklal Caddesi, Tünel Meydan ve ara sokaklarda toplanarak izinsiz yürüyüş yapmak isteyen (121) şahıs, güvenlik görevlilerimizce yakalanmıştır" denildi.