İstanbul'da 10 milyon liralık kripto para vurgunu

İstanbul’da aralarında bir polis memurunun da bulunduğu sekiz kişilik dolandıcılık şebekesinin “paranızı kripto para borsasında değerlendirip kâr payı vereceğiz” vaadiyle yurttaşları dolandırdığı iddia edildi.

Şebekeye 1 milyon 68 bin lira kaptırdıklarını, paralarını isteyince tehdit edildiklerini ve şiddete maruz kaldıklarını savunan üç kardeş, sekiz şüpheli hakkında nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla şikâyetçi oldu. Şüphelilerin bu yöntemle en az 160 kişiden 10 milyon liranın üzerinde para topladığı iddia ediliyor.

Kartal’da işyerleri bulunan Pınar, Murat ve Selim Ataş kardeşler avukatları Bülent Aybirdi aracılığıyla İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdikleri suç duyusuru dilekçesinde, şebekenin dolandırıcılık yöntemini ayrıntılarıyla anlattı.

Cumhuriyet'ten Zeynep Zeytun'un haberine göre Komiser Turgut Y., Ali Y., Nebi Y., Murat S., Mehmet S., Ertuğrul G., Ali C. A., ve İsmail A’nın şüpheli sıfatıyla yer aldığı dilekçede, mağdurlarla çeşitli bahanelerle irtibat kuran şüphelilerin kripto para borsası işlemlerinde uzman olduklarını ve risksiz ciddi kazançlar elde ettiklerini anlattıkları belirtildi.

Dilekçeye göre şüpheliler bazı polis memurlarıyla tanıştırdıklarını, büyük inşaat projeleri ve lüks araç alım satım işleri yaptıklarını anlatarak güvenini kazandıkları mağdurlara “ana para garantili, her ay yüzde 10 kâr payı” vaadiyle yatırım teklifinde bulundu. Teklifi kabul eden ve 35 bin lira “yatırım” yapan Selim A’ya birinci ayın sonunda 3 bin 500 lira kâr payı ödendi.

3 kardeş 1 milyon lira yatırdılar

İlk kâr payını alan Pınar, Murat ve Selim Ataş kardeşler, şüphelilerin ısrarlı talepleri üzerine yatırımı artırarak sisteme toplamda 1 milyon 68 bin lira para yatırdı. Beş ayın sonunda taahhüt edilen oranda kar payı ödemesi alamayan üç kardeş, yatırdıkları paranın iade edilmesini istedi.

Dilekçede, polis komiseri olan Turgut Y.’nin sorun çıkaran yatırımcıları tehdit ederek korkuttuğu aktarılırken, Murat S’nin de müvekkillerden Pınar Ataş’ı defalarca darp ettiği ve boğazına makas dayayarak ölümle tehdit ettiği öne sürüldü.

Sekiz şüpheli hakkında “nitelikli dolandırıcılık” suçlamasıyla kamu davası açılması istenen dilekçeye, şiddete maruz kalan Pınar A’ya ait görüntüler, mağdurlar ve şüpheliler arasında geçen telefon konuşmalarının kayıtları ve banka dekontları eklendi.