İstanbul'a yeniden kar geliyor: Hafta başına kadar sürecek

İstanbul'da cuma günü yeniden kar yağışı başlayacak. Kar yağışının salı gününe kadar sürmesi bekleniyor.

Haber Merkezi

Meteoroloji Genel Müdürlü'nün açıklamasına göre, İstanbul'da cuma günü yeniden kar yağışı görülecek.

İstanbul'da perşembe günü beklenen yağmur cuma günü yerini kara bırakacak. MGM'nin değerlendirmelerine göre İstanbul'da Cuma gününden Salı gününe kadar kar yağışı bekleniyor.