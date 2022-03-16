İstanbul'a yeniden kar geliyor: Hafta başına kadar sürecek
İstanbul'da cuma günü yeniden kar yağışı başlayacak. Kar yağışının salı gününe kadar sürmesi bekleniyor.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış Haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış Haberler
Sancak Yıldız
Özkan Öztaş
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış Haberler
Dış Haberler
Dış Haberler
Haber Merkezi
İstanbul'a yeniden kar geliyor: Hafta başına kadar sürecek
İstanbul'da cuma günü yeniden kar yağışı başlayacak. Kar yağışının salı gününe kadar sürmesi bekleniyor.
Haber Merkezi