İstanbul'a tsunami bilgilendirme panoları: 'Bin metreye kadar ulaşarak E-5 yoluna ulaşması öngörülüyor'

Beklenen büyük İstanbul depreminin olası sonuçlarından biri olan tsunamiye karşı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce, İstanbul'un 17 farklı ilçesinin kıyılarına, "Tsunami Eylem Planı" kapsamında bilgilendirme panoları yerleştiriyor.

DHA'nın haberine göre ilçelere göre Adalar, Avcılar, Bakırköy, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Fatih, Kadıköy, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Silivri, Tuzla, Üsküdar, Zeytinburnu olmak üzere toplamda 131 bilgi panosu ile bilinçlendirme çalışmaları yapıldı. İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanı Özlem Tut, tsunamiye karşı hazırlanan panolar hakkında bilgi verdi. İstanbul'da tsunami riskini ise Ortadoğu Teknik Üniversitesi Kıyı ve Deniz Mühendisliği Araştırma Merkezi Başkanı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Cevdet Yalçıner değerlendirdi.

İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanı Özlem Tut, "Beklenen yıkıcı İstanbul depremi ile birlikte bizleri tsunami riski bekliyor. İstanbul'u tsunamiye dayanıklı hale getirmek için ODTÜ ve Kandilli Rasathanesi ile birlikte ortak bir çalışmaya başladık. Çalışmamızın amacı, olası bir tsunami ile birlikte gerçekleşecek riskleri ve tehlikeleri en aza indirmek. İstanbu'da Marmara Denizi'ne kıyısı bulunan 17 ilçenin tsunamiden etkilenmesini bekliyoruz. Silivri'den Beşiktaş'a, Üsküdar'dan Tuzla'ya kadar olan sahil şeridindeki ilçelerimiz tsunami riski ile karşı karşıya kalacak. Şu an 17 ilçede 131 noktada bilgi panolarımızın montajını gerçekleştirdik. 500'e yakın tahliye yollarına yönlendirici tabelalarımız ve güvenli bölgeye ulaştıklarına dair tabelalarımızın da montajı devam ediyor. Bu proje, Ortadoğu ve Avrupa'da İsrail'den sonra uygulayan ikinci şehir İstanbul. Büyükçekmece bizim ilk pilot uygulamamız oldu. Geçen sene 90'a yakın bilgilendirme panosu, tahliye yollarına yönlendirici tabelalar ve bölgeye ulaştıklarını gösterir tabelaların montajını gerçekleştirdik. Bu yıl ise 17 ilçenin hepsini tamamlamayı hedefliyoruz. Tsunaminin şiddetli olma durumunda ise yine etkilenme alanını görüyoruz ve bin metreye kadar ulaşarak E-5 yoluna ulaşması öngörülüyor. Kırmızı renkli alan tsunaminin etkileceği alanı gösteriyor" dedi.