İstanbul Ziraat Odası Başkanı'ndan yağ açıklaması: '15-20 gün sonra...'

İstanbul Ziraat Odası Başkanı Ömer Demir, Türkiye'nin ayçiçek yağıyla ilgili herhangi bir stok sıkıntısı çekmediğini öne sürerek, "2-3 günde bir ürünün stoku bitmez. Hafta sonu vurgun yaptılar. 15-20 gün sonra yağ fiyatları düşecek" açıklamasını yaptı.

AKP’ye yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak'ta yer alan habere göre ,Türkiye'nin bitkisel yağ üretiminde yüzde 65-70'lerde kendi kendine yeten bir ülke olduğunu dile getiren Ömer Demir, "Kalan yüzde 30'u ithal ediyoruz. İddia ediyorum ki yıl sonuna kadar yağ ithal etmeyelim yine de sıkıntı yaşamayız. Raflara gelirsek, 2-3 günde bir ürünün stoku bitmez. Ürün zaten 1 aydır rafta duruyor. Bunun adı stokçuluktur. Hafta sonu inanılmaz sayıda yağ satışı yapıldı ve çok büyük bir kazanç elde edildi vatandaşın üzerinden. 15-20 gün sonra yağ fiyatları düşecek. Türkiye'de ne zeytinyağı ne de ayçiçek yağı sorunu vardır. Türkiye'de stokçuluk sorunu vardır" dedi.

Demir şu ifadeleri kullandı:

"Yaşanan panik ve kaos havasının amacı insanları korkutmak. Bunun üzerinden para kazanmak ve siyasi rant elde etmek. Muhalif medyada da bu görüntülerin özellikle servis edilmesi, kriz varmış gibi lanse edilmesi tamamen planlıdır. Daha önce yapamadıklarını 2022'de gıda üzerinden, ekonomi üzerinden yapmaya çalışıyorlar. Korku anındaki reaksiyonları iyi biliyorlar. Bunun üzerinden oynuyorlar. Kazanan yine kaostan beslenenler oluyor. Bu kriz yapay bir kriz ve tamamen algılarla yönetiliyor. Devletimiz en kısa sürede buna çözüm bulacaktır"