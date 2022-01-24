İstanbul yoğun kar yağışına teslim: Kente giriş-çıkış durdu

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkisini arttıran kar yağışı kentte kaosa neden oldu.

Bazı ana arterlerde trafik durma noktasına gelirken özellikle ara cadde ve sokaklarda kar birikintileri nedeniyle araç sürücüleri zor anlar yaşadı.Beylikdüzü - Büyükçekmece arasındaki E-5 Karayolu trafiğe kapandı. Çok sayıda araç trafikte kaldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentteki hava durumuna ilişkin açıklamada bulunarak İstanbulluları ani şekilde görülen baskın kar yağışlarına karşı uyardı. İmamoğlu "Meteorolojinin uyarılarına göre her an baskın yağışlar bizimle olacak. Bu hafta boyunca soğuk hava dalgası devam edecek" dedi.

Kentte araçların trafiğe çıkartılmaması sebebiyle toplu ulaşım araçlarında yoğunluk yaşanıyor.

Trakya ve Anadolu'dan İstanbul'a girişler durduruldu

İstanbul Valisi Yerlikaya'ysa yoğun kar yağışı nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar Trakya istikametinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların girişine izin verilmeyeceğini duyurdu. Yerlikaya yasağa rağmen motokurye çalıştıran işletmelerin de bildirilmesi çağrısında bulundu. Vali Yerlikaya "Az sayıdaki işletme sadece motokuryelerin değil hemşehrilerimizin de canını hiçe sayıyor. Yasağa rağmen motokurye çalıştıran iş yerlerini lütfen Telefon 112 Acil Çağrı Merkezine bildirin. Gereken cezai işlemleri uygulayalım" paylaşımı yaptı.

İstanbul Valisi, Esenler, Harem ve tüm cep otogarlardaki çıkışların yarın 08.00’e kadar durdurulduğunu açıkladı. Ayrıca yoğun kar yağışı nedeniyle alışveriş merkezleri de yine valilik kararıyla saat 19.30'da kapatıldı. Yoğun kar yağışı nedeniyle kamuda mesai de saat 15.30'da sona erdi.

Karayolları Genel Müdürlüğü de (KGM) Anadolu'dan İstanbul'a gelişlerde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle tüm araçların Bursa, Yalova, İzmit, Kocaeli, Sakarya ve Düzce'de uygun yerlerde bekletileceğini açıkladı.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, İstanbul'daki yoğun kar yağışı nedeniyle Bursa'dan İstanbul'a gidecek araçların geçişine izin verilmeyeceğini duyurdu. Edirne Valiliği de, İstanbul istikametine seyahat edecek vatandaşlara uyarıda bulunarak, zorunlu olmadıkça seyahat etmemelerini belirtti.

Uçuşlar iptal edildi

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul’da etkili olan şiddetli kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı’ndaki operasyonların yarın sabah saat 04.00’e kadar durdurulduğunu duyurdu. Havalimanına giden yollar kapanırken, bazı araçlar yolda mahsur kaldı. Olumsuz koşulların ardından İstanbul Havalimanı'nda tüm uçuşlar durdurulduğu belirtildi.

İstanbul Havalimanı'nda Turkish Cargo adlı firmanın kullandığı tesisin çatısı kar kütleleri ve fırtına nedeniyle çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İstanbul Havalimanı'nda Turkish Cargo'ya hizmet sunan tesisimizin çatısında biriken kar kütleleri ve fırtına nedeniyle çöküntü meydana gelmiştir. Oluşan durumdan hiçbir çalışma arkadaşımız zarar görmemiştir, süreç yakından takip edilmektedir" dedi.