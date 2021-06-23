İstanbul ve çevresi için sel uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından Trakya, İstanbul ve Kocaeli çevreleri için sağanak yağış uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, "Bugün öğle saatlerinden itibaren Trakya, İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı riski, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Müdürlüğün internet sitesinde, kuvvetli yağışın 11.00- 19.00 saatleri arasında etkili olmasının beklendiği belirtildi.

AFAD da uyardı

AFAD'ın twitter hesabından da ''Bugün öğle saatlerinden itibaren Trakya, İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı riski ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun'' uyarısı yapıldı.