İstanbul ve Ankara'da yarın okullar tatil edildi

İstanbul ve Ankara yarın okullar tatil edildi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter hesabından "20.00’de Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzün paylaştığı verilere göre ilimizde beklenen kötü hava koşulları nedeniyle temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarımızdaki eğitime 6 Şubat Pazartesi günü bir (1) gün süreyle ara verilmiştir" açıklamasını yaptı.

Ankara Valisi Vasip Şahin de Twitter'dan yaptığı açıklamada "Son meteorolojik değerlendirmelere göre, İlimizde yarın sabah saatlerinde kuvvetli buzlanma, öğlen saatlerinden itibaren de yoğun yağış beklendiğinden ilk, orta, lise ve okul öncesi eğitim kurumlarında 06 Şubat Pazartesi günü eğitime 1 gün ara verilmiştir. Hamile ve engelli personelimiz ile 10 yaş ve daha küçük yaşta çocuk sahibi kadın personelimiz idari izinli sayılacaktır" diye belirtti.