İstanbul ve Ankara'da bugün kuvvetli sağanak yağış bekleniyor

İstanbul Valiliği yaptığı açıklamada açıklamada, "Pazartesi ilk saatlerden itibaren İstanbul'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor." dedi. Valilik, yurttaşların ani sel ve su baskınına karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını tavsiye etti.

Ankara Valiliği'yse, yapılan meteorolojik değerlendirmeler sonucu kentin kuzey ve batı ilçelerinde 15 Ağustos günü sağanak beklendiği belirterek vatandaşlara tedbirli olmaları yönünde uyarı mesajı yayımladı.

Ankara Valiliği’nden yapılan açıklamada, “15 Ağustos Pazartesi günü ilk saatlerden itibaren görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Ankara'nın kuzey ve batı ilçelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Afet ve Koordinasyon Merkezi (AKOM)’dan yapılan açıklamada, İstanbul'un Pazar gününü Pazartesiye bağlayan gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurun etkisi altına gireceği belirtildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AKOM’un mevcut meteorolojik uydu ve radar verileri doğrultusunda yaptığı değerlendirmelere göre Pazartesi’nin ilk saatlerinde kuvvetli yağışların İstanbul’a ulaşması bekleniyor. İl genelinde bu gece saatlerinden itibaren (03.00) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması tahmin ediliyor.

Yağışların sabah etkisini arttırması, akşam 18.00 sularına kadar yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur şeklinde etkili olması bekleniyor.