İstanbul ve Ankara merkezli çok sayıda ilde 'uyuşturucu' operasyonu

İstanbul ve Ankara merkezli Türkiye genelinde birçok ilde yapılan uyuşturucu operasyonunda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon kapsamında Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa ve Beyoğlu ilçelerinde daha önceden tespit edilmiş adreslere eş zamanlı baskın yaptı.

Operasyon çok sayıda ilde sürüyor.

Öte yandan operasyonun zamanlaması da dikkat çekici. Bir süredir Peker videoları sonrası gündeme gelen uyuşturucu ağları ve AKP iktidarından isimlerin bu ağlarlarla ilişkili olduğu iddiaları tartışma konusu olurken, operasyon bu iddiaların ardından geldi.