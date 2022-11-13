İstanbul Valisi'nden Taksim'deki patlamaya ilişkin açıklama

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Beyoğlu ilçesinde Taksim İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamaya ilişkin açıklama yaptı.

Patlama sonucu ölü ve yaralıların olduğu belirten Yerlikaya, "Bugün saat 16.20 sıralarında Beyoğlu ilçemiz, Taksim İstiklal Caddesi’nde bir patlama meydana gelmiştir. Olay yerine emniyet, sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerimiz sevk edilmiştir. Can kaybı ve yaralılarımız bulunmaktadır. Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır" dedi.