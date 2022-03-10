İstanbul Valiliği'nden yeni kar tedbirleri

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AFAD Hasdal Yerleşkesi’nde kar ve buz ile mücadele çalışmaları kapsamında alınan tedbirlere ilişkin açıklama yapıyor.
Vali Yerlikaya'nın açıklamalarından öne çıkanlar:
-Hava koşulları müsaade ettiği sürece kamyon ve tırların geçişine izin vereceğiz. Anlayış gösteren sürücülerimize teşekkür ediyorum.
-Olumsuz hava koşullarının gerektirdiği tedbirleri aldık. Memur, işçi ve güvenlik personelinin 11 Mart Cuma günü izinli sayılmasına karar verilmiştir.
-İkinci bir duyuruya kadar bugün saat 19.00 itibarıyla motosikletli kuryelerin trafiğe çıkışana izin verilmeyecek