İstanbul Valiliği'nden yeni kar tedbirleri

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 'Bugün saat 19:00 itibariyle motosiklet ve scooterların bir sonraki duyurumuza kadar trafiğe çıkmasına müsaade edilmeyecektir, motokuryelik yapılmayacaktır' dedi.

Haber Merkezi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AFAD Hasdal Yerleşkesi’nde kar ve buz ile mücadele çalışmaları kapsamında alınan tedbirlere ilişkin açıklama yapıyor.

Vali Yerlikaya'nın açıklamalarından öne çıkanlar:

-Hava koşulları müsaade ettiği sürece kamyon ve tırların geçişine izin vereceğiz. Anlayış gösteren sürücülerimize teşekkür ediyorum.

-Olumsuz hava koşullarının gerektirdiği tedbirleri aldık. Memur, işçi ve güvenlik personelinin 11 Mart Cuma günü izinli sayılmasına karar verilmiştir.

-İkinci bir duyuruya kadar bugün saat 19.00 itibarıyla motosikletli kuryelerin trafiğe çıkışana izin verilmeyecek