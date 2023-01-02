İstanbul Valiliği'nden sis uyarısı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla kentte özellikle gece ve sabah saatlerinde yoğun sis beklendiğini belirterek, oluşabilecek aksamalara karşı uyardı.

Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre, İstanbul'da özellikle gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis beklendiğini belirtti.

Yerlikaya, "Görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı lütfen dikkatli ve tedbirli olalım" uyarısı yaptı.